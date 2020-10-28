Для любого родителя важно обязательно разобраться с вопросами о том, что такое педикулез и чем его лечить? Этот недуг вызывают вши (преимущественно головные, реже — платяные и лобковые). Паразиты селятся в волосах человека, питаются кровью. Педикулез — общепризнанная проблема, которая существует уже не один десяток лет. К сожалению, полностью от нее избавиться в мире не удается, но вши легко выводятся, если приступить к борьбе с ними своевременно. Более детально узнать о причинах развития этих паразитов можно из статьи «Из-за чего появляются вши — причины педикулеза по мнению врачей».

Особенность педикулеза

Для педикулеза типичным является стремительное распространение. При этом первичная симптоматика может проявляться спустя 1-2 дня после заражения. Если начать лечение сразу, как только клиническая картина станет ясна, то удастся быстро справиться с недугом. Преимущественно процедура не слишком затратная, но нужно знать, как и чем лечить педикулез для оперативного устранения вшей.

Есть мнение, что вшивость — болезнь тех, кто не придерживается элементарных правил личной гигиены и ведет асоциальный образ жизни. Это ошибочные сведения. Вши могут поселиться и в чистых волосах. Причем они даже предпочтительнее: насекомым удобнее держаться, легче добраться до источника пропитания. Поэтому с информацией, как и чем лечить педикулез, стоит ознакомиться каждому. От развития этого недуга никто не застрахован — достаточно контакта или использования чужих вещей, чтобы вши облюбовали вас в качестве своего места обитания.

Очень часто вшивость появляется в детских коллективах. Статистика гласит, что педикулез встречается с такой частотой:

примерно 16% — в детских домах;

около 12% — в интернатах;

приблизительно 7% — в обыкновенных детских садах.

Болезнью школьников считается головной педикулез, вызванный одноименным паразитом. Платяные вши у детей практически не встречаются. Их чаще можно обнаружить у стариков, людей без постоянного места проживания, так как они не соблюдают правила личной гигиены. Лобковые паразиты преимущественно встречаются у молодежи. Диагностируются они нередко сразу с половыми инфекциями, так как распространяются при интимном контакте.

Как и чем лечить педикулез с единичными вшами?

Если у ребенка нашли вши, как и чем лечить этот недуг — вопрос, который становится актуальным для родителей. Первым делом при выявлении патологии нужно осмотреть членов семьи, детский коллектив, в котором учится ребенок, и всех людей, контактировавших с малышом. Это позволит предупредить эпидемию и своевременно обнаружить паразитов у остальных людей.

Вы знаете, как лечить голову от вшей, если обнаружены лишь единичные экземпляры насекомых? Оптимальным решением станет механический способ. Он заключается в расчесывании волос с помощью деревянного гребешка или густой расчески. Вычесывание нужно проводить в разных направлениях. При обнаружении гнид их следует выбирать вручную.

Во время проведения такой процедуры нужно закрыть плечи и спину ребенка простыней, полотенцем или клеенкой. Если при борьбе со вшами приходится стричь волосы, их следует собрать на бумагу (например, на газету или кусок обоев), а потом сжечь. Повторный, контрольный осмотр волос осуществляется спустя 3-5 дней. Нужно убедиться в том, что нет гнид и живых вшей. Если удалить не всех паразитов, то через 7-10 дней из яиц вылупляются новые особи. Поэтому обработку проводят до тех пор, пока все единичные насекомые не будут убраны.

Как лечиться от вшей, если их много?

Как лечиться от вшей, если в процессе диагностики было обнаружено много паразитов? Механического метода недостаточно. Используют дезинсекцию. Лечение проводится такими этапами:

умерщвление насекомых;

вычесывание паразитов из волос;

обработка одежды, постельного белья и личных вещей больного термическим способом;

повторная химическая обработка для профилактики и предотвращения возможного рецидива.

Что делать при обнаружении гнид, как и чем лечить ребенка? На первичной стадии болезни гниды прикреплены к корням волос рядами. По мере роста локонов они перемещаются к кончикам. Отличить гниды от перхоти очень легко. Яйца паразитов вычесываются с трудом (если они живые), а вот перхоть — легко. Поэтому сначала нужно обработать вшей и гнид проверенным препаратом, а потом вычесать густой расческой. Для облегчения процедуры можно вымыть локоны теплым раствором 5-10%-го уксуса и укутать полотенцем на полчаса.

Классификация препаратов от вшей

При педикулезе используются препараты, которые:

Предназначены исключительно для наружного применения. Они самые безопасные, так как влияют прямо на паразитов (преимущественно приводя к их удушью). Употребляются внутрь. Их особенность заключается в изменении химического состава крови. Другими словами, они делают ее токсичной для вшей. В результате паразиты при питании такой кровяной плазмой погибают.

Вы знаете, как и чем лечить вшей у детей до 5 лет? Для самых маленьких пациентов, а также в случае наличия кожных заболеваний, ран или ссадин на голове нужно задействовать механический способ обработки. Для юного возраста подходит использование некоторых лекарственных средств. Одно из них — спрей НЮДА. Его состав максимально безопасен для борьбы со вшами у детей от одного года. Основное действующее вещество — диметикон (силиконовые масла), популярное в косметологии. Его особенность в быстрой блокировке дыхательных путей паразитов. В итоге и гниды, и взрослые особи погибают от удушья. При этом они не проникают в человеческую дерму и не успевают заразить кровь, что гарантирует избежание серьезных последствий для здоровья.

Родителей часто беспокоит вопрос о том, как вылечить педикулез народными методами, а не фармакологическими средствами. В ход обычно идет обработка локонов уксусом, вазелином, оливковым или сливочным маслом, изопропиловым спиртом. На практике все это неэффективно и не позволяет полностью устранить вшей. В целом результативность таких методик не превышает 38% и часто требует многократного повторения.

Важное уточнение — лечение вшивости должно быть комплексным. Помимо обработки волос заболевшего человека, нужно почистить и продезинфицировать все личные вещи, в том числе одежду, постельное белье, аксессуары. По возможности пациент должен находиться в домашних условиях до полного выздоровления.

Как видите, лечение вшивости — не слишком хлопотное занятие. Но относиться к недугу нужно ответственно. При обнаружении первичной симптоматики следует обращаться за помощью квалифицированного специалиста, который выпишет эффективный препарат. Заниматься самолечением не стоит, так как высока вероятность развития осложнений. Узнать больше полезной информации можно из статьи «Что будет, если не выводить вшей — осложнения педикулеза». Залог быстрого излечения — ответственное соблюдение назначений специалиста и использование проверенных лекарственных средств.