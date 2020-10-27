По результатам обработки 78,89% протоколов на 208 округе в Черниговской области лидирует представитель «Слуги народа» Анатолия Гунько – 33,27% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Всего Гунько поддержали 15 368 жителей округа.
При этом его ближайший соперник лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко набирает 32,21% или 14 878 голосов избирателей.
Самовыдвиженка Людмила Давыденко получила 12 524 голосов или 27,11%.
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