В Европейском Союзе идет обсуждение новых санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко и его режима.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

«Работа над ними продолжается, в Совете ЕС обсуждают вторую волну, вторую стадию санкций. И как только эта работа будет закончена, санкции будут приняты и объявлены», - сказал Стано.

Он также отметил, что белорусские власти не идут на диалог с оппозицией, и в Брюсселе внимательно следят за развитием событий, в том числе за последними протестами.

Напомним, 12 октября МВД Беларуси предупредило о возможности использования боевого оружия и спецсредств во время массовых протестов.

2 октября в Официальном журнале ЕС в пятницу опубликовали список из 40 белорусских чиновников, против которых Евросоюз вводит санкции за нечестные выборы и репрессии против мирных протестующих.

12 октября Совет ЕС принял принципиальное решение о том, что санкции будут введены также лично против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.