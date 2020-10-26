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Всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» считает, что инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинский опрос 25 октября «реально провалился», и призывает возвращаться к реальным механизмам народовластия, принять законы о всеукраинском и местных референдумах.

«Эксперимент с президентским опросом «реально провалился». «Во-первых, он привел к ряду конфликтов в день выборов. Во-вторых, он стал достаточно серьезным ударом для последней недели перед днем голосования. Мы должны были увидеть, по крайней мере, частичные дискуссии, программы, стратегии, привлечение внимания к проблемам громад. А президентский опрос полностью изменил акцент избирательной кампании, и, по нашему мнению, достаточно существенно повлиял на качество выборов и содержательную сторону в последнюю неделю кампании», - сказал глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

Кошель призвал в дальнейшем отказаться от подобных экспериментов и возвращаться к реальным механизмам народовластия.

«Мы призываем принять редакцию закона о всеукраинском референдуме, и призываем как можно быстрее разработать и принять закон о местных референдумах. Это является крайне важным инструментом для работы местных громад», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.
ForUm

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