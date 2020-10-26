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Результатам опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, нельзя доверять. Об этом в посвященном местным выборам в Украине специальном эфире Радио Свобода заявила председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Покрытие опроса является 55% ориентировочно по всей стране, по нашим оценкам, погрешность по этой численности является 5%. На западе Украины покрыто 38% участков, на юге Украины - 79%, то есть это абсолютно нерелевантные данные. Они не будут сведены в конечные цифры, которые позволят утверждать, что это результат репрезентативного опроса. Есть люди, которые голосовали по семь-десять раз», - сказала Айвазовская.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.
ForUm

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