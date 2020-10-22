Украина выполнила все условия для получения второго транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, о чем в интервью общенациональным каналам заявил президент Владимир Зеленский, сообщает УНИАН.

«У нас был первый транш, мы ожидали второй. Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили. Это моя личная мысль», - сказал он.

Также президент отметил, что отечественная экономика находится в таком состоянии, что попросту не может обходиться без международных займов, поэтому он поблагодарил кредиторов за выделенные ранее средства.

Напомним, МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-by для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Уже 12 июня Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов США.