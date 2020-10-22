Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинцам с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятия во время голосования на выборах 25 октября.

«В воскресенье, 25 октября, состоятся местные выборы. Они станут одним из ключевых элементов завершения реформы децентрализации и их важность для будущего нашей страны сложно переоценить. Ведь эти выборы пройдут на обновленной территориальной основе, и почти 1,5 тысячи общин в полном объеме получат все необходимые ресурсы для формирования комфортного жизненного пространства», - отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул: мы должны осознать, что нет ничего важнее, чем безопасность во время голосования. «Поэтому, я прошу всех украинцев соблюдать простые правила – носить маску на избирательных участках, держать социальную дистанцию», - призвал Шмыгаль.

Глава правительства также призвал брать с собой собственные ручки и не водить на избирательные участки несовершеннолетних детей.

«Используйте антисептик до и после посещения участка. Демонстрируйте свой паспорт членам комиссий, не передавая его в чужие руки. Это простые правила, которые смогут защитить вас и ваших родных. Правительство и местные власти выделили все необходимые средства, чтобы участки были оборудованы согласно всем стандартам безопасности», - подчеркнул премьер-министр.