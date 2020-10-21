Партия «Слуга народа» профинансирует, инициированный президентом Владимиром Зеленским всеукраинский опрос 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Отмечается, что решение провести опрос было принято на заседании высшего совета партии 20 октября.

«Законно ли это? Да. «Слуга народа» не будет проводить исследование собственными силами, а заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Граждане, которые будут проводить исследования, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил», – говорится в сообщении

При этом в СН подчеркнули, что данный опрос не будет агитацией. «Во время исследования не будут использована партийная символика, не будет ни одного призыва голосовать за «Слугу народа» или за отдельных кандидатов на выборах. Члены партии, кандидаты в депутаты местных советов от партии и их представители не будут задействованы для проведения опроса и общения непосредственно с гражданами в день проведения выборов», – отметили в партии.

«Зачем мы это делаем? Потому проведение такого опроса является одним из пунктов предвыборной программы партии по развитию прямой демократии и народовластия в Украине. Таким образом мы хотели бы создать традицию, отработать механизм, по которому власть будет слышать мнение народа постоянно и регулярно. Народ, в свою очередь, получит возможность донести до власти свое мнение», – заявили в СН.

При этом подчеркивается, что все расходы, связанные с опросом, будут отражены в отчете партии, который подается в НАПК. «Подчеркнем, что речь не идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку в 2020 году партия «Слуга народа» отказалась от государственного финансирования и передала эти средства на борьбу с COVID-19», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.

15 октября в Офисе президента озвучили список вопросов.