Министерство цифровой трансформации и Министерство здравоохранения финализируют процесс внедрения электронных больничных листов в Украине.

Как передает Укринформ, об этом рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга.

«Это упрощение процедуры получения больничного, это и упрощение получения выплат по больничному, это уберет миллиардную коррупцию, потому что сегодня многие могут купить эту справку в интернете. Думаю, что очень скоро, в течение месяца или двух мы запустим эту услугу, и она также упростит вам жизнь», - сказал Федоров.

По его словам, цифровизация отечественной системы здравоохранения является сейчас приоритетом для Минцифры. «Мы будем делать все для того, чтобы каждый украинец смог получить государственную услугу, публичную услугу, социальную услугу, тем более в сфере здравоохранения, онлайн и не выходя из дома», - отметил вице-премьер-министр.

Напомним, ранее полноценный запуск электронных больничных планировали с начала 2021 года.