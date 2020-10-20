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Президент Владимир Зеленский отмечает, что несмотря на вызовы, с которыми сейчас столкнулась Украина из-за эпидемии COVID-19, достижение мира на Донбассе и деоккупация Автономной Республики Крым были и будут для него главными приоритетами. Об этом он заявил во время провозглашения послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Пункт, который не был первым, но является самым главным для меня и, я убежден, для вас и для всех украинцев. Это завершение войны в Донбассе, наступление мира, возвращение наших людей, возвращение наших территорий», - отметил он.

Зеленский напомнил, что для этого разблокирован нормандский процесс, который фактически приостановился с 2016 года, удалось освободить с оккупированных территорий и из России 136 граждан, среди которых украинские моряки, Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Александр Кольченко, Станислав Асеев и многие другие.

«Мы боремся за каждого украинца - и военного, и гражданского. Для меня человек - высшая ценность. И каждый гражданин должен знать: я - украинец, и мое государство меня не оставит. Процесс освобождения наших граждан продолжается, мы помним обо всех, кто до сих пор находится в плену, и делаем все для их возвращения», - подчеркнул президент.

Важным глава государства назвал объявление 27 июля прекращении огня. «Сегодня режим тишины продолжается 86-й день подряд – самый продолжительный за годы войны», - констатировал он.

Зеленский согласился с тем, что этот режим не является идеальным - фиксируются его нарушения, попытки срыва. Но главное - количество выстрелов существенно уменьшилось, и за все это время Украина имела одну боевую потерю.

«Это больно. Но то, что появились дни, недели и даже уже месяцы, когда мы не хороним своих героев, когда не плачут матери и дети, - дает нам надежду. Когда местные жители говорят, что не слушают новости о «тишине», что слышат реальную тишину, - это дает надежду», - подчеркнул президент.

Он отметил, что Европейский Союз, США, Канада, Великобритания, Турция и другие наши партнеры продолжают неизменную поддержку Украины, а отечественные дипломаты непрерывно работают для подготовки следующего нормандского саммита в Берлине для продолжения движения к наступлению мира в Украине.

В то же время власти страны помнят: и в Крыму, и на оккупированном Донбассе живут наши граждане, и мы должны заботиться о них, бороться за них.
ForUm

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