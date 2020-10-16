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Не исключено, что опрос, проведение которого в день местных выборов в Украине 25 октября инициирует президент, будет профинансирован лично Владимиром Зеленским, заявила в эфире Радио Свобода заместитель главы президентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

На вопрос ведущей, может ли Зеленский сам профинансировать свой опрос, Кравчук ответила: «Я не исключаю этот факт».

По словам депутата, на 99% она знает имя того человека, который профинансирует опрос Зеленского, и через несколько дней об этом узнают все.

«Точно эти средства (которые пойдут на опрос. - Ред.) будут отражены в декларации, и они будут отвечать тем легальным доходам лица, которое заплатит. Фактически, там не будет какой-то большой суммы, потомучто напечатать пять миллионов черно-белых бюллетеней в виде формата А5 - это не такие большие средства. Платить людям, которые будут осуществлять этот опрос, не нужно, потому что это, очевидно, будут волонтеры», - сказала Кравчук.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.

15 октября в Офисе президента озвучили список вопросов.
ForUm

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