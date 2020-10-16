Украине нужен мандат от народа для обращения к государствам-подписантам Будапештского меморандума относительно выполнения их обязательств. Об этом говорится в заявлении Офиса президента.

«Следует признать, что Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, подписанный в Будапеште 5 декабря 1994, стал одним из самых недооцененных документов, созданных в бурных 1990-х годах на руинах СССР. Содержание этого документа заключается в том, что Украина, отказываясь от третьего по мощности ядерного арсенала в тогдашнем мире и, соответственно, делая наибольший после Второй мировой войны вклад в глобальный мир и безопасность, получила гарантии от ведущих военных держав мира о незыблемости своей безопасности и существующих границ. Подписанты Меморандума не только подтвердили их обязательство не использовать против Украины ядерное оружие, но также:

- в пункте 2 Меморандума подтвердили их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины;

- в пункте 3 Меморандума подтвердили их обязательства в соответствии с принципами Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любой какие преимущества», – говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что анализируя Будапештский меморандум, пришли к выводу, что гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены еще задолго до 2014 года. «Например, стоит вспомнить известное пограничное противостояние в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла, что грозило территориальной целостности Украины. Не менее опасными можно считать так называемые газовые войны, что является проявлением сознательного экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам Украины. Мир не отреагировал должным образом на такие нарушения обязательств одним из подписантов Меморандума, которые нарастали с годами, приведя в итоге к прямой вооруженной агрессии. Более того, столь откровенное игнорирование обязательств по безопасности перед Украиной поставит под сомнение для любого другого государства мира вес подписей и обещаний представителей государств-гарантов по Будапештскому меморандуму. Кто тогда будет выполнять другие подобные договоренности? Игнорирование обязательств государств-подписантов по Будапештскому меморандуму перед Украиной ставит под сомнение весь корпус международных договоров по нераспространению и контролю над оружием массового поражения», – отметили в ОП.

«Учитывая то, что остается актуальной глобальная задача по нераспространению ядерного оружия, а также по созданию новых международных документов, гарантирующих безопасность отдельных государств в случае отказа от ядерного оружия или намерений по его производству, констатируем, что нужна и актуализация положений Будапештского меморандума. Его дальнейшее невыполнение может заблокировать достижение новых дипломатических решений в сфере глобальной безопасности. Учитывая также продолжительность нарушения одним из государств-подписантов его обязательств, подтвержденных в Меморандуме, настаиваем на необходимости совместной работы других государств-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины», – отмечается в сообщении.

В ОП подчеркнули, что это не является позицией одной из политических команд в Украине - команды власти. «Это может быть общенациональной позицией, что значительно сильнее. Именно поэтому президент Владимир Зеленский предложил пятый вопрос для общенационального опроса 25 октября 2020 по Будапештскому меморандуму: «Нужно ли Украине поднять сегодня на международном уровне вопрос: или все подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто?» Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам Меморандума по выполнению их обязательств», – подчеркнули в президента.

«Вынуждены напомнить, что за пять лет с 2014-го тогдашней украинской властью фактически ничего не делалось для подготовки деоккупации Крыму. Еще были разведены в переговорах крымский и донбасский кейсы. Актуализация положений Будапештского меморандума может помочь нашему государству восстановить утраченные за время возможности, создав значительно более прочные переговорные позиции вместе по Донецку, Луганску и Крыму», – сказано в сообщении.

Накануне, 15 октября, в Офисе президента Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во всеукраинский опрос 25 октября.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.