Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал события в Кыргызстане, где после отставки президента спикер парламента передал его полномочия премьер-министру. В заявлении на сайте представительства Евросоюза в Кыргызстане говорится, что ЕС принял во внимание отставку президента Сооронбая Жээнбекова после недавнего признания недействительными выводов парламентских выборов, передает Радио Свобода.

«Крайне важно, чтобы полномочия и обязанности президента выполнялись в правовых рамках Конституции Кыргызской Республики с соблюдением международных обязательств государства, в том числе в области верховенства права, прав человека и основных свобод. В связи с этим вызывает серьезные вопросы передача спикером Жогорку кенеша (парламента Кыргызстана, - ред.) президентских полномочий премьер-министру Садиру Жапарову, поскольку Кыргызская Республика является парламентской демократией, в которой распределение полномочий должно соблюдаться и храниться», - сказал Боррель.

Представитель Евросоюза призвал все политические силы в стране вступить в конструктивный, всеобъемлющий диалог с полноценным участием гражданского общества для организации новых, свободных, справедливых парламентских и президентских выборов в соответствии с международными стандартами и под наблюдением Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Отмечается, что Европейский союз через своего специального представителя по делам Центральной Азии и представительство в Кыргызстане находится в контакте со всеми политическими силами страны и международным сообществом.

15 октября президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента. В своем обращении он сказал об угрозе столкновений между силами безопасности и участниками протестов и заявил, что не хочет остаться в истории Кыргызстана как «президент, проливший кровь».

Согласно конституции, обязанности президента должен выполнять спикер парламента. Однако премьер-министр Садир Жапаров заявил о переходе к нему обязанностей президента страны.

В Бишкеке с 5 октября не прекращаются акции протеста. После захвата здания парламента и освобождения Садира Жапарова из-под стражи его сторонники стали требовать назначения его премьер-министром. 14 октября парламент одобрил структуру, программу и состав правительства во главе с Жапаровым, которые президент впоследствии утвердил. После этого Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности подать в отставку после проведения парламентских выборов. Но сторонники Жапарова потребовали его немедленной отставки.