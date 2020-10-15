Окружной суд в Варшаве продлил на два месяца временный арест экс-главе Укравтодора, бывшему министру транспорта Польши Славомиру Новаку.

Об этом после заседания суда сообщил адвокат Новака Антоний Каня-Сенявский, передает Укринформ со ссылкой на РАР.

«Суд учел представление прокуратуры относительно продления временного ареста моему подзащитному. Защита опротестовала это решение. Мой клиент не признает обвинений, выдвинутых против него», - подчеркнул адвокат.

Судья окружного суда Данута Кахнович продолжила арест Новаку и еще одному обвиняемому в его деле – Яцеку П. на два месяца, а не три, как просила прокуратура.

Как сообщалось, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 года по октябрь 2019 был исполняющим обязанности председателя Укравтодора. В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.

20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало Новака.

По данным следствия, должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

По данным НАБУ, кроме Новака в коррупционном деле подозрения вручены еще пяти лицам, в частности, двум гражданам Польши; иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора; экс-советнику и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины.