14-летний сын Дональда Трампа Бэррон переболел COVID-19, но теперь он уже здоров, и в его организме нет следов вируса, сообщила жена президента США Мелания Трамп.

В среду вечером она опубликовала на сайте Белого дома подробный рассказ о том, как коронавирус отразился на ее семье, передает ВВС.

Первая леди США также была больна COVID-19, однако она сообщила, что недавно получила негативный результат теста на коронавирус. Мелания Трамп не появлялась на публике около двух недель после того, как 2 октября стало известно о выявлении заболевания у президентской четы.

Мелания пишет, что сразу после получения положительного теста Бэррон Трамп также сдал анализы, которые показали, что коронавируса у него нет. Однако она продолжала переживать, и ее «опасения подтвердились», когда повторный тест подтвердил COVID-19. «К счастью, он сильный подросток и никаких симптомов у него не было, - продолжает Мелания. - В каком-то смысле я была рада, что мы все втроем прошли через это одновременно, так что у нас была возможность заботиться друг о друге и провести это время вместе».

Ранее представители Мелании Трамп заявляли, что дети четы не заражены коронавирусом. О положительных анализах ребенка они не сообщали.

Первая леди США также описывает, как болезнь проходила у нее самой. «Мне очень повезло, поскольку мой диагноз сопровождался минимальными симптомами. Но они все начали проявляться одновременно, казалось, что это был какой-то веер симптомов в последующие [после диагноза] дни. У меня были боли в различных частях тела, кашель и головная боль. Большую часть времени я чувствовала себя очень разбитой», - пишет Мелания.

Описывая методы своего лечения, она пишет, что «решила пойти по более натуральному пути с точки зрения лекарств» и принимала витамины и ела здоровую пищу.

После того как стало известно, что президент Трамп заражен вирусом COVID-19, он провел три дня в больнице, где его лечили дексаметозоном, противовирусным препаратом ремдесивир и комплексом антител компании Regeneron.

Напомним, в ночь 2 октября Дональд Трамп заявил, что вместе с первой леди получил положительные тесты на COVID-19 после того, как коронавирус обнаружили у его ближайшей помощницы Хоуп Хикс. Через 15 часов глава Белого дома был доставлен вертолетом в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида.

На брифингах в субботу и воскресенье врачи сообщили, что у Трампа, кроме кашля, температуры и усталости, несколько раз резко падал уровень кислорода в крови, однако его состояние было стабилизировано.

Известно, что американский лидер получал коктейль из поликлональных антител производства Regeneron, а также дексаметазон, мощный стероид, который применяют при лечении тяжелых форм заболевания.

5 октября Трамп заявил, что выписывается из госпиталя, и подчеркнул для своих сторонников, что COVID-19 - не такая уж и страшная болезнь.