Комитет постоянных представителей ЕС одобрил санкции против 6 физических лиц и 1 компании в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, передает «Европейская правда».

«Послы ЕС дали зеленый свет санкциям в отношении 6 человек и 1 компании, ответственных за отравление Алексея Навального. Решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС завтра» - написал он.

Напомним, 12 октября главы министерств иностранных дел стран Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям против российских чиновников из-за отравления Алексея Навального. Санкции будут введены против конкретных лиц.

20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.