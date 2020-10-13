Пятый президент Украины лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко получил отрицательный тест на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе», – отметил он.

«Спасибо всем медикам нашей страны, которые делают и возможное, и невозможное, как профессионалы и просто отважные женщины и мужчины. Это - подвиг. Вы настоящие защитники Украины. Поздравляю вас с этим наступающим праздником. Спасибо всем поклонникам за поддержку - это были лучшие лекарства», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, 29 сентября пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко получил положительный тест на COVID-19.

12 октября Порошенко выписали из больницы.