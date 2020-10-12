также в разделеОбщество
Премьер призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий 7
Ученые дали прогноз распространения COVID-19 в Украине 19
Минздрав: Количество случаев пневмоний с июля возросло в пять раз 19
СБУ разоблачила группировку, продававшую поддельные паспорта стран ЕС 10
Шкарлет: Студенты будут учиться дистанционно до 15 ноября 26
В Украине зафиксировано 4420 новых случаев COVID-19 21
Кулеба: Украина добивается не обмена, а освобождения крымских татар 26
В Украине начало действовать новое карантинное зонирование 116
Осенние каникулы в школах могут начаться до 15 октября 109
Борьбы с Covid: в трех городах Украины готовят спецгоспитали 23
Более 900 человек в ВСУ заболели коронавирусом 11
Регионы с наибольшей загрузкой больниц пациентами с COVID-19 31
Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО критическая 56
ГСЧС вывела подразделения после пожаров в Луганской области 12
Школам рекомендуют на две недели перейти на дистанционное обучение 128
Генеральный директор Укрпочты заболел COVID-19 11
В армии выявили еще 112 случаев заражения коронавирусом 11
Степанов: Частные лаборатории больше не будут делать бесплатные ПЦР-тесты 24

Сегодня пятого президента Петра Порошенко выписали из больницы, поскольку его состояние здоровья улучшилось, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Европейской солидарности».

«Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за границы.

Напомним, 29 сентября пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко получил положительный тест на COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги