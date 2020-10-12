Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха переводят из реанимации в нейрохирургию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Действительно хорошие новости от врачей В. Балуха:» Володю сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью, что с ним, что с ним произошло, где он находится ... Посещать Володю пока нельзя, в том числе, из-за карантина и опасности COVID, потому что для него это очень опасно», - написала она.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).

18 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подозреваемого в нападении на Балуха задержали. Им оказался житель Киевщины 1988 года рождения.

19 сентября Днепровский суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей 60 суток без права на залог. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).