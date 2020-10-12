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Главы МИД Евросоюза согласовали включение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список в отношении Беларуси.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники, пишет «Европейская правда».

Такой договоренности министры достигли на встрече 12 октября в Люксембурге. Глава МИД Германии Хайко Маас перед заседанием заявил, что предложил внести Лукашенко в санкционный список.

Глава немецкой дипломатии пояснил, что режим Лукашенко продолжает осуществлять насилие, и «мы все еще наблюдаем аресты мирных демонстрантов».

Напомним, 2 октября в Официальном журнале ЕС в пятницу опубликовали список из 40 белорусских чиновников, против которых Евросоюз вводит санкции за нечестные выборы и репрессии против мирных протестующих.

Беларусь приняла свой санкционный список в ответ на визовые санкции Евросоюза, заявила пресс-служба МИД страны.

 

 
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