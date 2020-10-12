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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко должен войти в санкционный список Европейского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник перед встречей с европейскими коллегами в Люксембурге, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Мы должны признать, что со времени нашей последней встречи ничего не улучшилось. Режим Лукашенко продолжает осуществлять насилие, мы все еще наблюдаем аресты мирных демонстрантов», - сказал Маас.

«Я предложил проложить путь к новому пакету санкций, и Лукашенко должен быть одним из людей в этом санкционном списке», - добавил он.

На встрече в Люксембурге министры утвердят новые выводы в отношении Беларуси. Ожидается, что в документах министры допустят возможность персональных санкций против самопровозглашенного президента Лукашенко.

Напомним, 2 октября в Официальном журнале ЕС в пятницу опубликовали список из 40 белорусских чиновников, против которых Евросоюз вводит санкции за нечестные выборы и репрессии против мирных протестующих.

Беларусь принимает свой санкционный список в ответ на визовые санкции Евросоюза, заявила пресс-служба МИД страны.
ForUm

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