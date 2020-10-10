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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала «киборга» Андрея Шараскина народным депутатом от политической партии «Голос». В Верховной раде он займет место бывшего нардепа Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В то же время Центризбирком признал избранную народным депутатом Алину Свидерскую такой, которая не получила депутатского мандата. Свидерская не подала вовремя соответствующие документы для регистрации нардепом.

Шараскин (позывной «Богема») является украинским добровольцем, ученым, режиссером и актером. В 2014-2016 годах принимал участие в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего «Украинской добровольческой армии» по общественно-политическим вопросам.

За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден «За мужество» III степени и медаль «Участник контртеррористической операции». Также имеет знак отличия министра обороны «Знак почета».

Напомним, 18 июня Верховная Рада отказалась прекращать депутатские полномочия депутата от партии «Голос» Святослава Вакарчука, который 11 июня  объявил о сложении мандата.  

После этого Вакарчук вышел из состава фракции «Голос».

11 марта съезд «Голоса» выбрал новой руководительницей партии Киру Рудык вместо Вакарчука.

26 июня на внеочередном съезде партии «Голос» делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Вакарчука.
ForUm

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