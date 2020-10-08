Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда, которая осуществляет судебное разбирательство объединенного уголовного производства в отношении нанесения ущерба ГП НАЭК «Энергоатом» и ГП «Восток ГОК», обратилась с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия к председателю Высшего совета правосудия и генпрокурору. Об этом сообщается на портале Судебная власть Украины.

Так, защитники обвиняемых по данному делу систематически обращались в суд с очевидно безосновательными заявлениями и ходатайствами в целях воспрепятствования осуществлению уголовного производства, неоднократно нарушали порядок в судебном заседании, критиковали судей в средствах массовой информации до решения дела в связи с его рассмотрением. Один из адвокатов еще до завершения рассмотрения дела утверждает о нарушении судьями права на защиту и инициирует вопрос о привлечении судей к уголовной ответственности.

Заключительным шагом, который дал судьям уверенность в том, что указанное является именно согласованными действиями относительно вмешательства в деятельность судей, стал случай со взрывом неизвестного устройства на месте, где паркует автомобиль председательствующая по делу.

Напомним, по данному факту следователи Соломенского управления полиции ГУНП в Киеве начали досудебное расследование.

Учитывая все обстоятельства, коллегия судей ВАКС расценивает действия сторон по данному делу, как вмешательство в деятельность судей.

Напомним, в ночь на 1 октября произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда в Киеве на проспекте Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания.