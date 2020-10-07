Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет подал иск к Национальному агентству по обеспечению качества образования, которое нашло плагиат в его научных работах. Об этом сообщается на сайте МОН.

«Да, я подал в суд административный иск против Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (в лице Комитета по вопросам этики указанного агентства). Решение Комитета не соответствует действительности. Понятно, что любая государственная организация в Украине должна действовать исключительно в пределах своих полномочий, не превращаясь в инструмент манипуляций в интересах третьих лиц», - заявил Шкарлет.

Он добавил, что требует признать действия НАОКВО противоправными.

«Отсутствие нарушений академической добродетели подтверждено выводами Национального университета «Черниговская политехника» и Научно-исследовательского Института интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины. Эти выводы обнародованы. В общем и я, и образовательное сообщество прекрасно осознаем, в эпицентре какой информационной войны мы сегодня оказались, кто за ней стоит и какую цель преследует. И хотя методы их работы циничные, усилия все равно бесполезны. Дискредитировать образовательное ведомство государства путем давления на меня не позволю. Для этого и как должностное лицо, и как человек буду применять исключительно юридически-правовые меры в рамках действующего законодательства», - отметил и.о. министра.

Напомним, 25 июня Кабинет Министров Украины назначил Сергея Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.

Украинские активисты и педагоги неоднократно выходили на акции протеста и требовали отставки Сергея Шкарлета с должности и.о. главы Министерства образования и науки.

Одной из причин активисты называли плагиат в научных работах нынешнего руководителя министерства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал дождаться результатов расследования по поводу информации о плагиате у Шкарлета.