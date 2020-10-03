также в разделеОбщество
В воскресенье в Украине будет тепло, но с дождями 7
НААУ обратилась к Президенту, ВРУ, КМУ и ВСП по судебной реформе 30
МВД: Боевики поджигали траву в Луганской области 14
В больницах Украины более половины коек занято пациентами с COVID-19 31
СНБО поставит на учет пользователей ВКонтакте 11
COVID-19 в Украине: 4661 новый случай и 92 смерти 23
За минувшие сутки оккупанты четыре раза нарушили «перемирие» на Донбассе 7
На Луганщине ликвидирован один из очагов пожаров 38
2 октября. Картина дня 14
Кернес получил отрицательный тест на коронавирус 18
Родственникам начали выдавать тела погибших в катастрофе Ан-26 42
Украинцам обещают теплые выходные 11
Зеленский одобрил отмену ограничения зарплат в госкомпаниях 9
СБУ подозревают строительную компанию в отмывании 500 млн 10
Freedom House: Пандемия углубила кризис демократии по всему миру 10
На Харьковщине у сотрудника СБУ изъяли арсенал оружия и наркотики 10
МВД: Пожары на Луганщине локализованы 23
Аваков просит у Кабмина выделить из COVID-фонда еще 1,9 миллиарда 41

В Воздушных силах ВСУ отвергли обвинения губернатора Харьковской области Алексея Кучера о том, что посадку разбившегося Ан-26 задержали из-за другого самолета, на борту которого был сын командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова. 

«Хотя на эфир господин Кучер не пришел, в прямом включении он позорно перешел на личности и упрекнул командующего Воздушных Сил, якобы самолете, на котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26Ш. Ложь и манипуляция!», - говорится в комментарии.

Второй самолет никак не влиял на катастрофу Ан-26, увтерждают в командовании.

Военные призвали не поддаваться на манипуляции, и пользоваться данным из достоверных источников, а политиков - не превращать эту трагедию в пиар-кампанию.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги