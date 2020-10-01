Возобновить подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу технически невозможно, поскольку за минувшие 6 лет он пришел в полную негодность. Об этом в интервью УНИАН рассказал профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, академик Академии экономических наук Украины, эксперт Крымскотатарского ресурсного центра Евгений Хлобыстов.

По его словам, ситуация с водоснабжением Крыма удручающая. Но оккупационные власти лукавят, когда говорят, что проблема связана только с перекрытием канала в 2014 году.

«Главным мотивом Украины по его перекрытию было то, что эта вода поступала для сельскохозяйственных и промышленных целей. Для наполнения водохранилищ канал был вспомогательным или резервным источником», - пояснил Хлобыстов.

Ученый напомнил, что основной задачей канала не было обеспечение водой городов и поселков.

Ситуацию в Крыму эколог объясняет в том числе процессами изменения климата, а также ростом населения полуострова и его милитаризацией. Из-за этих факторов проблема обеспечения жителей Крыма водой заходит в тупик.

«Реанимировать Северо-Крымский канал невозможно. Это требует огромных средств, фактически сопоставимых с затратами на строительство аналогичного сооружения. Канал шесть лет стоит без воды, на стенах образовались глубокие трещины», - отметил Хлобыстов.

По его словам, еще в 2012-2013 годах канал имел очень большие водопотери, они составляли, в определенные периоды года, до 60%.

«Днище требовало ремонтных работ, но все руки не доходили. Теперь уже не восстановить. Когда Крым вернется в Украину, вопрос будет стоять о новом гидротехническом сооружении», - заключил он.

Напомним, с начала сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

21 сентября в Крыму еще 29 населенных пунктов перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что водоснабжение Крыма с территории континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова.