В Министерстве финансов не рассматривают сценарий, при котором Украина не получит транша от Международного валютного фонда. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

«У нас с МВФ партнерские взаимоотношения. В конкретном жизненном цикле страны, а это 2020-2021 год, нам такой партнер, как МВФ, нужен. В то же время, в стратегии деятельности Министерства финансов мы ставим задачу отказаться от финансирования МВФ в 2023 году», – отметил он.

«На данном этапе у нас идут консультации с МВФ. На днях был разговор премьера с директором европейского департамента. Нам нужно пройти стадию обсуждения бюджета по конкретным параметрам. Речь не идет о каких-то требованиях мы просто объясняем, почему мы заложили именно такой рост или такие расходы. Мы должны быть честными с партнерами. Репутация очень важна. Если мы взяли на себя обязательства, то должны их соблюдать», - сказал Марченко.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с МВФ и народными депутатами, при которых Минфин объясняет позицию, почему именно такой объем дефицита предусмотрен в проекте бюджета на 2021 (6% ВВП).

«Безусловно, продолжение снижения дефицита бюджета - это наш приоритет в среднесрочной перспективе: в 2023 году мы планируем снизить его до 3% ВВП. Но в следующем году, мы считаем, что необходим баланс между фискальной консолидацией и инструментами стимуляции экономического роста», - заявил Марченко.

Также министр отметил, что прибытие миссии МВФ ожидается в октябре-ноябре.

«Мы выполняем все взятые на себя обязательства. Я не рассматриваю сценарий, при котором мы не получим транш МВФ», - подчеркнул Марченко.

Напомним, МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-by для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Уже 12 июня Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов США.