В деле бывшего главы Укравтодора, экс-министра транспорта Польши Славомира Новака задержаны еще три человека.

Как передает Укринформ, об этом во вторник сообщила РАР пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Александра Скжиняж.

«Среди задержанных - бывший глава топливно-энергетического концерна Дариуш К., а также бывший председатель правления энергетических компаний Войцех Т.», - сообщила пресс-секретарь прокуратуры.

Как сообщалось, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 года по октябрь 2019 был исполняющим обязанности председателя Укравтодора. В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.

20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало Новака.

По данным следствия, должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

По данным НАБУ, кроме Новака в коррупционном деле подозрения вручены еще пяти лицам, в частности, двум гражданам Польши; иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора; экс-советнику и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины.