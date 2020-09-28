В Кремле не считают, что обострение в Нагорном Карабахе было спровоцировано специально, чтобы повлиять на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, не было ли обострение в Нагорном Карабахе спровоцировано намеренно, чтобы повлиять на Россию дополнительно к ситуации в Беларуси и отравлением оппозиционера Навального, передает Интерфакс.

Песков подчеркнул, что официальная позиция Москвы заключается в том, что боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть незамедлительно прекращены, а процесс урегулирования перейти в политико-дипломатическое русло.

Пресс-секретарь Путина заверил, что РФ готова посредничать в урегулировании ситуации в Карабахе, учитывая добрые отношения и с Арменией, и с Азербайджаном.

«Россия всегда занимала взвешенную позицию, именно эта позиция дает России возможность использовать свое влияние и традиционно добрые отношения с обеими странами - и с Азербайджаном, и с Арменией», - подчеркнул Песков.

По его словам, РФ контактирует с Турцией по ситуации в Нагорном Карабахе. «Вчера были контакты по линии министерства иностранных дел с Анкарой. Поэтому здесь тоже российская сторона находится в полном контакте», - сказал он.

При этом Песков воздержался от ответа на вопрос, считают ли в Кремле необходимым усилить военную готовность России в регионе в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, отметив, что о военных опциях сейчас речи не идет.

«Мы сейчас о военных опциях не говорим. Мы говорим о том, что все страны должны приложить усилия для незамедлительной остановки военных столкновений», - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что о переводе российских войск в режим повышенной готовности речи не идет, Песков сказал: «Здесь я не военный специалист, поэтому воздержусь от комментариев».

Наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году. До заключения соглашения о прекращении огня Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и частью прилегающих районов страны – всего до 20% международно признанной территории. Режим прекращения огня был установлен в мае 1994 года.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Нынешнее обострение конфликта – самое масштабное по меньшей мере с 2016 года.