Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального, когда он лечился от отравления «Новичком» в клинике «Шарите».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel.

Издание называет визит Меркель необычным жестом и утверждает, что это еще один знак того, насколько канцлер серьезно воспринимает инцидент с Навальным и не собирается спустить дело на тормозах.

Детали визита Меркель в клинику не сообщаются.

На прошлой неделе Алексей Навальный был выписан из стационара берлинской клиники «Шарите», где он проходил лечение после отравления «Новичком».

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Для отравления Навального был применен новый, более смертоносный вариант «Новичка», который имеет более медленное действие и от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.