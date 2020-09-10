Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен новой улучшенной версией химического вещества группы «Новичок».

Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на источники, передает Украинская правда.

Немецкие специалисты уверяют, что операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.

Поскольку за Навальным велась постоянная слежка со стороны ФСБ, столь серьезную операцию не могла бы провести любая иностранная спецслужба на территории России, оставаясь незамеченной – объясняют источники издания.

Как пишет Die Zeit, немецкие власти полагают, что один из следивших за политиком агентов мог нанести яд на поверхность чашки, из которой политик пил чай, или же ядом побрызгали уже в готовый чай. Навальный должен был умереть в самолете. Он остался в живых только «благодаря счастливой случайности».

«Это оставляет только один правдоподобный вывод: Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного политика», - резюмировали журналисты.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.