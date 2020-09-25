Кабинет Министров Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом о снижении дефицита госбюджета в 2021 году. В проекте государственного бюджета сейчас заложен дефицит на уровне 6,0% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на встрече со студентами Национального университета «Львовская политехника» во Львове, сообщает РБК-Украина.

«В этом году дефицит 7,5%, порядка 298 млрд грнивен. В следующем году мы планируем 6%, но сейчас с Международным валютным фондом ведем переговоры, чтобы его немножко сократить», - сказал Шмыгаль.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривни за доллар.