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Президент России Владимир Путин не поздравлял Александра Лукашенко с инаугурацией, поскольку поздравлял ранее с избранием на пост президента, объяснил журналистам в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Президент [России] поздравлял президента Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и далее уже очно во время недавнего рабочего визита президента Беларуси в Сочи», - напомнил представитель Кремля.

По его словам, для поздравления с инаугурацией «нет обязательного» [протокола], поскольку «поздравление уже было».

Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

Евросоюз вновь подчеркнул, что не признает легитимности Александра Лукашенко как президента Белоруссии и ожидает новых демократических выборов в стране. 

 
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