Правительство направило письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе онлайн-встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Шмыгаль лично поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов работы и президента, и правительства Украины.

«Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемую в непростые для всего мира времена», - сказал премьер-министр.

Премьер-министр также пригласил Каммера посетить Украину после завершения ограничительных мер в связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19.

Напомним, МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-by для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Уже 12 июня Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов США.