Российский оппозиционер Алексей Навальный требует от российских властей вернуть ему одежду, в которой он был 20 августа – в день госпитализации в Омске. Об этом сообщается на сайте Навального.

Оппозиционер впервые от своего имени написал о том, что его «пытались убить боевым отравляющим веществом».

«Прошел ровно месяц с того, как меня пытались убить боевым отравляющим веществом. Две независимые лаборатории во Франции и Швеции и спецлаборатория Бундесвера подтвердили наличие «Новичка» в и на моем теле. Однако в российской политической и юридической реальности ничего этого не существует. Здесь есть ток-шоу, где рассказывают либо о том, что меня никто не травил, либо о том, что, конечно, отравили, но сделали это то ли сотрудники ФБК, то ли сотрудники западных спецслужб. В России глава СВР Нарышкин заявляет, что мы отдали Навального в Германию без «Новичка», а там он оказался с «Новичком» (посыпали, наверное)», - говорится в сообщении.

Навальный обратил внимание на то, что истекли сроки «доследственной проверки» в его деле, поскольку с момента отравления прошло 30 дней.

«В России уголовного дела нет, а есть «доследственная проверка по факту госпитализации». Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу», - пишет Навальный.

Он отмечает, что ничего другого и не ожидал, и требует в связи с истечением срока проверки вернуть ему одежду, которую называет «самым важным доказательством».

«Перед тем как разрешить меня отвезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда - очень важный вещдок», - отметил Навальный.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки.