Односторонних инспектирований позиций украинских военных на Донбассе в будущем не будет. Об этом в интервью Радио Свобода заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

«Я не знаю как решит, как мы решим, это же не одна Украина будет решать. Украина может решать только в одном случае - то, что будет, чтобы оно не было одностороннее. Если инспектирование, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, я подчеркиваю, около 50 случаев, где та сторона нарушает те же самые минские договоренности, как они говорят, что мы нарушаем. Не может быть, что они будут предъявлять требования к Украине, а Украина будет выполнять, не имея возможности заставить через ОБСЕ, через мониторинговую миссию, скажем, выполнять эти условия и противоположную сторону», - заявил он.

По словам Кравчука, сейчас ТКГ отрабатывает механизмы проведения исследований, которые есть в Минских договоренностях о всеобъемлющей тишине. «Мы договорились отработать механизм, только после этого, когда отработаем механизм, он начнет работать, будем исследовать, опять же с помощью мониторинговой миссии, которая работает в рамках трехсторонней контактной группы, и будем дальше идти вперед. А сегодня то, что было, это случайность, это была одноразовая попытка, одноразовая попытка провести инспектирование возле села Шумы. Но так как противоположная сторона нарушила сразу же утром следующего дня то, о чем мы договорились на видеоконференции, то украинские вооруженные силы и Украина отказалась от такого инспектирования и сейчас мы заявили: отработаем механизмы, будем действовать в соответствии с механизмами», - добавил Кравчук.

Он также пояснил, что Украина согласилась на такое инспектирование как на одноразовую акцию, но отказалась от нее, как только боевики нарушили условия ее проведения.



Как ранее сообщал ForUm, 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместном патрулировании в районе поселка Шумы Донецкой области при участии представителя ОБСЕ.

У Зеленского заявили, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

После этого главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин отменил свой приказ об обстреле позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка.

10 сентября в Офисе президента заявили, что согласованного в рамках подгруппы безопасности ТКГ «одноразового инспектирования» в районе поселка Шумы не произойдет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.