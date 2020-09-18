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Европейский Союз призывает Верховную Раду привести закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины в соответствие с Конституцией и напоминает, что независимость бюро – условие безвиза и макрофинансовой помощи. Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике Петер Стано в комментарии DW.

«Мы приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ. Последствия этих решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее», - отметил он.

«Мы хотели бы подчеркнуть важность ясного юридического статуса НАБУ и одновременного обеспечения сохранения его независимости и эффективной работы», - добавил пресс-секретарь. «Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи», - подчеркнул Стано.

Напомним, 16 сентября Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ. Речь идет о полномочиях президента Украины в частности образовывать НАБУ, а также назначать и увольнять директора бюро. 28 августа КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.
ForUm

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