Пленум Верховного суда принял обращение в Конституционный суд с просьбой официально растолковать часть первой статьи 105 Конституции относительно возможного привлечения президента Украины к административной ответственности. Такое решение было принято на заседании пленума 18 сентября, передает Радио Свобода.

Как уточнили в пресс-службе суда, постановление пленума должен подписать председатель суда и секретарь пленума. Как только постановление будет подписано – его направят в КСУ.

Напомним, 3 июня, несмотря на действующий запрет приема посетителей в помещениях кафе и ресторанов, президент Владимир Зеленский в Хмельницком смог выпить чашку кофе в одном из местных заведений.

Вместе с Зеленским в кафе были руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, председатель Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин. На фото видно, что все они без масок и не соблюдают социальной дистанции.

«Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил... Мне сказали, пригласили, я зашел - все там проверили», - заявил Зеленский.

По факту нарушения карантина полицейские составили админпротоколы на владельца и посетителей кафе.

19 июня Хмельницкий горрайонный суд должен был рассмотреть вопрос об административном нарушении президента Владимира Зеленского. Судья приостановил производство и обратился в Верховный суд для толкования, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности, ведь согласно Конституции президент является неприкосновенным.