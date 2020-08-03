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Национальное агентство госслужбы предложило экс-главе таможни Максиму Нефедову три вакантные должности.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Начальник управления Госказначейства, замначальник отдела Агентства Зоны Отчуждения, замначальника управления Агентства Энергоэффективности. Как вы думаете, стоит соглашаться? Предлагают понижение всего на 3-4 ступени или возвращаться в бизнес?» - спрашивает Нефедов.

«Для тех, кто не знает государственной бюрократии, ступени структуры упрощенно такие: Руководитель-заместитель-департамент-управление-отдел-рядовые сотрудники», - пояснил он.

Напомним, 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.
ForUm

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