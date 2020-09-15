также в разделеОбщество
ВАКС арестовал помощника нардепа Юрченко с альтернативой залога в 1,5 миллиона 6
Оксана Марченко: «Трудности – это мои ступени вверх» 15
Группы паломников прибывают еще на одном направлении границы с Беларусью 21
СНБО: Мобильное приложение «ВКонтакте» используется спецслужбами РФ 12
На Львовщине нашли почти 400 несанкционированных свалок 8
Дело Шеремета: ЕСПЧ получил заявление от Антоненко 6
НАПК обнаружило нарушения в работе Госэкоинспекции 7
В Украину идет резкое похолодание и заморозки 24
В Польше нашли «тайники Новака» с миллионом долларов 13
В «Борисполе» задержали разыскиваемого Интерполом грузина 9
Зеленский хочет, чтобы в Вене появилась площадь Украины 11
У Кернеса – COVID-19, состояние стабильно тяжелое 28
Фокин не помнит, когда именно его познакомили с Ермаком 9
Украина попросила Беларусь не пропускать собравшихся на границе хасидов 34
В украинской делегации ТКГ появится должность спикера 13
Розембаум: Берлинская встреча показала, что Киев не хочет мира 54
МИД: Водоснабжение Крыма будет восстановлено только после его деоккупации 48
ГПСУ ожидает прибытия на украинско-белорусскую границу нескольких тысяч хасидов 18

Иностранец попытался незаконно попасть в Украину, обойдя пункт пропуска «Новые Яриловичи» в Черниговской области.

Он сразу был задержан пограничным нарядом, сообщила Госпогранслужба.

Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения.

При этом для нарушения границы он выбрал болотистую местность, вероятно надеясь, что на таком направлении ему это точно удастся.

На иностранца составлены админматериалы по ч.1 ст. 204 КУоАП, а также проставлен ​​запрет въезда в Украину сроком на 5 лет. Он уже принудительно возвращен на сопредельную сторону.

Напомним, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска «Новые Яриловичи».

15 сентября с целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
7748 грн.
6
Теги