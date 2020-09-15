Иностранец попытался незаконно попасть в Украину, обойдя пункт пропуска «Новые Яриловичи» в Черниговской области.

Он сразу был задержан пограничным нарядом, сообщила Госпогранслужба.

Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения.

При этом для нарушения границы он выбрал болотистую местность, вероятно надеясь, что на таком направлении ему это точно удастся.

На иностранца составлены админматериалы по ч.1 ст. 204 КУоАП, а также проставлен ​​запрет въезда в Украину сроком на 5 лет. Он уже принудительно возвращен на сопредельную сторону.

Напомним, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска «Новые Яриловичи».

15 сентября с целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.