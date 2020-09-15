Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) выявило два тайника, в которых бывший министр транспорта Польши и экс-глава Укравтодора Славомир Новак прятал наличные в эквиваленте более чем на 1 миллион долларов.

Об этом говорится в официальном заявлении CBA, передает Укринформ.

«CBA изъяло деньги, которые походят от коррупционных преступлений, совершенных Славомиром Н. Деньги были спрятаны в двух специально подготовленных тайниках. Оперативники изъяли наличные в размере более 4 млн злотых, в частности 536 тыс. евро, 470 тыс. долл. и 30 тыс. злотых (8 тыс. долл.)», - говорится в заявлении польской спецслужбы.

Как отмечается, CBA также арестовало другие активы, приобретенные за деньги, которые походят от коррупционных преступлений. Речь идет о двух квартирах, общая стоимость которых оценивается в около 2 млн злотых (около 550 тыс. долл.), а также автомобиле Land Rover. Кроме, того СBA также изъяла другие материальные ценности, которые могут быть доказательствами по делу.

По оценке следователей, дело в дальнейшем развивается: польская спецслужба продолжает действия по выявлению очередных доказательств в следствии и имущества других лиц, находящихся под следствием.

Как сообщалось, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 года по октябрь 2019 был исполняющим обязанности председателя Укравтодора. В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.

20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало Новака.

По данным следствия, должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

По данным НАБУ, кроме Новака в коррупционном деле подозрения вручены еще пяти лицам, в частности, двум гражданам Польши; иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора; экс-советнику и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины.