Международный валютный фонд пока не определился с датой приезда в Украину миссии по пересмотру действующей 18-месячной программы stand-by с запланированным финансированием в около 5 млрд долл. Как передает УНИАН, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил представитель МВФ Джерри Райс.



«Я не могу назвать дату миссии по первому пересмотру», - сказал он.

Также Райс сообщил, что сохранение независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) является предварительным условием текущей программы поддержки МВФ.

Напомним, МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-by для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Уже 12 июня Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов США.