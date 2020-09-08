В Окружной административный суд города Киева поступил иск общественной организации «Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и селян «Спасение села» к Центральной избирательной комиссии.
Как сообщается на сайте суда, суд просят отменить постановление ЦИК №160 от 8 августа 2020 года «О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020».
По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.
Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.
Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.
Очередные и первые выборы депутатов местных советов будут проводиться по новой избирательной системе.
5 сентября в Украине официально стартовала избирательная кампания местных выборов 2020.
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