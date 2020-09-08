также в разделеОбщество
В ОП заявили, что артисты на попурри ко Дню Независимости выступали бесплатно 9
Украина откроет новое консульство в Румынии 10
7 сентября. Картина дня 23
Малюська креативно опроверг слухи от отставке 19
Вынесли приговор диверсанту за попытку взрыва на «Северодонецком Азоте» 15
Киберспорт официально стал видом спорта в Украине 17
РосСМИ поймали на искажении информации о поставках воды в Крым 25
ОГП: РФ использует на Донбассе наемников из 30 стран 12
СБУ разоблачила группировку, наладившую масштабную подделку паспортов стран ЕС 17
В Раде решили урегулировать дистанционную работу 39
Шесть украинских моряков возвращаются на Родину после пиратского плена 18
В Славянске мужчина нанял киллера для сожителя бывшей жены 13
НАБУ прекратило пятилетнюю коррупционную схему в аэропорту «Борисполь» 29
Кабмин определил механизм доплат медикам 13
МВД: В этом году Умань посетят 3000 паломников 10
В Украине хотят ввести штрафы за «скручивание» пробега авто 34
Кабмин ввел круглосуточный весовой контроль грузовиков 13
Контрразведчики СБУ вывели из ОРДО боевика 34

В Окружной административный суд города Киева поступил иск общественной организации «Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и селян «Спасение села» к Центральной избирательной комиссии.

Как сообщается на сайте суда, суд просят отменить постановление ЦИК №160 от 8 августа 2020 года «О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020».

По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Очередные и первые выборы депутатов местных советов будут проводиться по новой избирательной системе.

5 сентября в Украине официально стартовала избирательная кампания местных выборов 2020.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2845 грн.
12
Теги