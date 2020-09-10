Адвокат члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой Людмила Казак передала в Следственный комитет Беларуси заявление о возбуждении уголовного дела по факту похищения и угроз.

Об этом сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

В заявлении Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в этот промежуток времени: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы лишения жизни, попытка силой выдворить за пределы Беларуси.

Также Колесникова указывает конкретные имена и должности людей, оказывавших на нее психологическое давление в ГУБОПик и КГБ.

Она требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.182, 183, 186 Уголовного кодекса РБ.

В заявлении она отмечает, что может опознать всех, кто перечислен в нем, и готова дать подробные показания.

Напомним, 7 сентября белорусская оппозиция заявила о похищении Марии Колесниковой в центре Минска.

8 сентября члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов попали на территорию Украины после всех необходимых процедур на границе.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, Мария Колесникова осталась на территории Беларуси, а два члена Координационного совета - Иван Кравцов и Антон Родненков - не выезжали из Беларуси добровольно, их выдворили оттуда силой.

Впоследствии также стало известно, что член президиума оппозиционной Координационного совета Колесникова при попытке вывоза ее в Украине порвала свой паспорт, что сделало невозможным ее въезд в другую страну. После этого пограничники задержали ее.