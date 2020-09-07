В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который заблокирует принудительное взыскание с Приватбанка 350 млн долл в пользу компаний Суркисов.
Как сообщил министр юстиции Денис Малюська, соответствующий документ зарегистрировал нардеп Юрий Камельчук.
«Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект 4064, который делает невозможным наглую и противозаконную кражу 10 млрд государственных средств», - сообщил Малюська.
Напомним, 2 сентября Печерским судом было вынесено решение о принудительном взыскании с Приватбанка $ 350 млн в пользу компаний братьев Суркисов.
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