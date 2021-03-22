Сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции прекратили деятельность мошеннической финансовой пирамиды, организаторы которой обманули более 55 тысяч вкладчиков, сообщает пресс-служба НПУ.

Установлено, что схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26-ти до 43-х лет. Фигуранты образовали собственный вебсайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.

Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от 300 до 300 тыс. гривен. Организаторы обещали ежедневную прибыль (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты. Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических характеристиках сайта вывести прибыль было невозможно. Кроме этого, цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую отмечали организаторы.

В мошенническую финансовую пирамиду инвестировали деньги более 55 тыс. граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн гривен.

Сотрудники полиции провели одиннадцать обысков по местам проживания, в автомобилях фигурантов и в магазине по продаже электротехники. Обыски одновременно проходили в Киевской, Черкасской областях и в столице.

В результате изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, деньги, банковские карточки, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи, мобильные телефоны.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.