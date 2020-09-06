Посол Украины в Берлине Андрей Мельник предлагает ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России в ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом он заявил в интервью dpa, передает DW .
По его мнению, предложенного рядом немецких политиков прекращения проекта Северный поток — 2 недостаточно.
Посол также предложил прекратить все европейские инвестиций в экономику России.
«Коварное покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения — это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это удар в лицо канцлера, федерального правительства и немецкой общественности, которые были сознательно унижены», — заявил дипломат.
Российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали в Омске утром 20 августа. Ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.
Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.
24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.
2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».
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