Глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль предложил врачам в Германии вместе установить причины состояния российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает DW.

С такой инициативой к врачебной палате Германии обратилась Национальная медицинская палата РФ.

«Российские врачи предложили создать совместную с немецкими коллегами экспертную группу, чтобы установить причину состояния политика Алексея Навального», — говорится в сообщении.

По словам Рошаля, основная причина состояния Навального «не понятна».

«Если окажется, что, действительно, Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело», — подчеркнул Рошаль, выразив надежду на положительный ответ немецкой стороны.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».