Воздушный мониторинг показывает, что в районах лесных пожаров в Харьковской области открытый огонь отсутствует, угрозы населенным пунктам нет.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время поездки в село Горобьевка Харьковской области, которое больше всего пострадало от пожара, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

Вместе с главой МВД на месте работает министр социальной политики Марина Лазебная и председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

«Пожар приобрела столь стремительное распространения из-за значительных порывов ветра - более 15 м/с. Вокруг населенных пунктов, находящихся в лесном массиве, не было минерализованных полос. В настоящее время 22 домохозяйства пострадали от огня, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома», - отметил министр внутренних дел.

По словам Авакова, сегодня состоится заседание специальной комиссии, на котором будет принято решение о материальной компенсации людям, хозяйства которых пострадали от пожара.

«Хозяева полностью уничтоженных домов получат максимальную компенсацию - примерно 300 тыс. гривен. Люди, которые пострадали меньше, - получат меньшую компенсацию. На месте будет работать специальная комиссия, которая оценит последствия пожара», - отметил глава МВД.

Аваков отметил, что если сгорели документы, нужно предоставить перечень и представитель МВД вместе с представителем Харьковской ОГА помогут их восстановить.

Полицией открыто уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

По последним данным, в Харьковской области очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Гряниновка ликвидированы, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га на территории Новомосковского лесничества открытого огня не наблюдается, проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

В Луганской области ликвидировано 16 пожаров. Продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

Как ранее сообщал ForUm, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули масштабные лесные пожары.

По состоянию на утро 3 сентября в Луганской области результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы, огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов.

В Харьковской области в селе Горобьевка в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.