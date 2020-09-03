В результате пожаров, охвативших два района Луганщины, один из военных, боровшихся с огнем, пропал без вести, еще двое получили ожоги.

Об этом рассказал министр обороны Андрей Таран на брифинге в Северодонецке, сообщает Укринформ.

Министр обороны отметил, что один из военных, которые помогали спасателям в борьбе с пожаром, пока считается пропавшим без вести. По его словам, не исключено, что он погиб.

Кроме того, двое военных, старший лейтенант и сержант, получили серьезные ожоги, один из них - 48% тела. Таран добавил, что пострадавшие будут представлены к государственным наградам.

В то же время Таран опроверг информацию об уничтожении огнем большого количества военной техники. Сгорели, по его информации, одна БМП и один грузовик «Урал».

Председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай также опроверг распространенную ранее информацию о погибшем вследствие пожара. По его данным, среди жителей области жертв нет.

Как ранее сообщал ForUm, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули масштабные лесные пожары.

В ГосЧС сообщили, что состоянию на утро 3 сентября в Луганской области результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы, огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов.

В Харьковской области в селе Горобьевка в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.

В районах лесных пожаров в Харьковской области открытый огонь отсутствует, угрозы населенным пунктам нет.